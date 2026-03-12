La Roma pareggia in rimonta contro il Bologna: si deciderà tutto all’Olimpico
Il racconto del match andato in scena quest’oggi allo stadio Dall’Ara alle ore 18:45
Sì è appena conclusa in perfetta parità l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma: la sfida di ritorno che decreterà il vincitore si giocherà tra una settimana allo Stadio Olimpico di Roma.
Europa League, Bologna-Roma: il racconto della partita
La prima vera occasione della partita è della Roma con Zaragoza che davanti a Skorupski calcia a lato. Nel finale dei primi 45 minuti i felsinei sfiorano il gol con Bernardeschi, Svilar compie una grandissima parata. La gara si stappa definitivamente nella ripresa: al minuto 50’, Rowe dopo una grande giocata serve Bernardeschi che insacca in rete. La Roma trova il pareggio con Pellegrini che sfrutta un errore di lettura da parte di Joao Mario. Nel finale sia Malen che Vitik colpiscono il legno, il match di andata finisce 1-1. Si deciderà tutto tra una settimana allo Stadio Olimpico.