Cessione Castellanos: novità sulla percentuale che la Lazio deve al New York City

Trattativa improvvisa per la cessione di Castellanos. Tutto è accaduto nell'arco di poche ore quando l'interesse del West Ham si è mostrato subito concreto e l'affondo è arrivato con immediatezza. La Lazio incasserà quasi 30 milioni di euro, somma importante per poter poi dare a Sarri l'attaccante ideale al suo gioco. Nella cessione dell'attaccante argentino da subito era chiara la formula spesso utilizzata nelle trattative dei capitolini, ovvero offrire una percentuale sulla futura rivendita. Anche nel caso di Castellanos questa clausola era prevista. I biancocelesti dovranno quindi versare un tot al New York City, club da cui ha prelevato la punta. Poco fa ha chiarito i dettagli di questa percentuale a favore della squadra americana, Skysport.

La percentuale che la Lazio deve al New York City

Inizialmente si parlava di un 15% sulla vendita del cartellino di Castellanos. Fortunatamente per la Lazio non sarà così. La cifra del 15% resta ma sarà calcolata solo sulla plusvalenza che i capitolini hanno ottenuto con la cessione dell'attaccante argentino. Il calcolo quindi corrisponde a circa 2 milioni e 200mila euro, somma che la Lazio dovrà al New York City.

I numeri di Castellanos con la Lazio

Qualità indiscussa quella dell'attaccante argentino ma le sue prestazioni sono state sempre altalenanti. In campionato Castellanos ha disputato 75 partite segnando 16 gol. Il problema grosso è arrivato quest'anno, quando il calciatore non è riuscito ad entrare nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, da qui la decisione di cederlo davanti all'arrivo di offerte opportune. Così è stato, la Lazio ha realizzato una discreta plusvalenza per un attaccante che quest'anno ha segnato solo due gol.