Cardone: "Cambio allenatore? Ipotesi molto concreta. Gila in partenza. E su Romagnoli..."

Come ogni mattina, Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Nella giornata di oggi il giornalista ha fatto il punto sulle possibili uscite in estate, come quelle di Alessio Romagnoli e Mario Gila, entrambi in scadenza nel 2027, e sul futuro di Maurizio Sarri, inserito nel mirino anche di altri club di Serie A nonostante il contratto in essere con la Lazio fino al 2028.

Cardone a Radiosei

La Lazio, tra questa estate e la prossima, ha 12 calciatori in scadenza, tre a giugno e nove l’anno prossimo; sono tutte situazioni da definire. Credo che Pedro, Basic e Hysaj non verranno rinnovati, il resto è da capire. Il fatto che si fatichi a trovare un accordo, fa sì che ci sia la possibilità di voler piazzare qualcuno ma, per non ridimensionarti ulteriormente a livello tecnico, devi trovare sostituti di spessore.

Il punto sulle uscite

Ora la partenza di Romagnoli per l’Al-Sadd non è scontata, bisogna capire che farà. Gila? Sarà conveniente per la Lazio trovare un accordo per cederlo. Io non credo resti, immagino una soluzione in uscita si troverà tra Milan, Inter ed estero; chiaro però che se la Lazio chiede cifre assurde ad un anno dalla scadenza, potrebbe rimanere.

Il futuro di Sarri