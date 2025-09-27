Italia Women protagonista a Ballando con le Stelle: presenti anche le 4 giocatrici della Lazio

Beniamino Civitelli /
Questa sera riparte il noto show televisivo: Ballando Con Le stelle. Per la ventesima edizione del programma, la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di esordire con un tocco di sport nel programma.

L'annuncio in diretta 

Come annunciato infatti a La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha affermato:

La sorpresa è che verranno come ballerine per una notte anche una rappresentanza della nazionale italiana di calcio femminile con il loro allenatore.

Dopo aver invitato lo scorso anno le giocatrici di Volley , quest'anno toccherà alle calciatrici della Nazionale Italiana, reduci da un ottimo Europeo giocato in estate terminato in semifinale contro l'Inghilterra.

Le quattro calciatrici della Lazio presenti

Sul palco di Ballando Con Le Stelle, saranno presenti anche le quattro giocatrici della Lazio: Francesca Durante, Martina Piemonte, Elisabetta Oliviero ed Eleonora Goldoni.

