Atalanta-Lazio, iniziativa maxischermo: si attende la risposta del Comune

La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta catalizza l'attenzione di tutto l'ambiente biancoceleste. Mentre si attende per oggi alle 12:00 l'annuncio ufficiale del tifo organizzato riguardo alla decisione sulla partecipazione alla rifinitura aperta di domani mattina a Formello, cresce l'attesa per definire i contorni di questa vigilia così calda e densa di interrogativi.

L'iniziativa del maxischermo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra le iniziative più discusse c'è l'idea di allestire un maxischermo per permettere ai sostenitori di seguire insieme la partita. La location è però ancora tutta da definire e, soprattutto, mancano ancora i permessi ufficiali. I dialoghi con il Comune di Roma proseguono spediti da giorni: l'obiettivo è trovare una soluzione in tempi brevissimi per garantire un punto di ritrovo ai tifosi.

Il desiderio della tifoseria

La necessità di uno spazio alternativo nasce dalla volontà del popolo laziale di restare unito, pur continuando la dura contestazione contro la società. Visto che lo Stadio Olimpico rimarrà vuoto per tutte le gare interne fino a fine stagione, i tifosi cercano un modo per far sentire la propria vicinanza alla squadra, pur mantenendo ferma la linea di distacco nei confronti del club in questa fase delicata del campionato.