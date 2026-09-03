Romagnoli a titolo definitivo all’Al Sadd: il comunicato
Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso nota la cessione di Romagnoli
Romagnoli - Fraioli
Dopo la telenovela durata tutta l’estate si è risolta la vicenda legata ad Alessio Romagnoli con il trasferimento in Qatar all’Al Sadd da parte del difensore. Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso nota la cessione di Romagnoli.
Il comunicato
La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva del calciatore Alessio Romagnoli all’Al Sadd Sports Club.