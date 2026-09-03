Romagnoli a titolo definitivo all’Al Sadd: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso nota la cessione di Romagnoli

Beniamino Civitelli /
Romagnoli
Romagnoli - Fraioli

Dopo la telenovela durata tutta l’estate si è risolta la vicenda legata ad Alessio Romagnoli con il trasferimento in Qatar all’Al Sadd da parte del difensore. Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso nota la cessione di Romagnoli.

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Il comunicato 

La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva del calciatore Alessio Romagnoli all’Al Sadd Sports Club. 

Il saluto della Lazio sui social 

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