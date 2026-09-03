Accolto il ricorso, l'arbitro Rosario Abisso verrà reintegrato

Cosa era successo

Il direttore di gara, Rosario Abisso, era stato escluso per “limiti di permanenza nel ruolo". Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso sulla base di una diversa interpretazione del conteggio degli anni di anzianità di servizio.

Rosario Abisso sarà reintegrato, l'Aia valuterà se fare ricorso

Abisso è stato quindi reintegrato ufficialmente nel ruolo di arbitro. Avendo ottenuto la sospensione del provvedimento in attesa che si pronunciasse il Tribunale Federale Nazionale, il siciliano aveva potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della Can in vista della stagione appena iniziata. Inoltre, Rocchi lo aveva utilizzato come Var nelle prime due giornate di Serie A. Adesso l'Aia valuterà se fare eventualmente ricorso alla Corte Federale D'Appello.