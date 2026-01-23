Inter-Pisa 6-2, golaeada nerazzurra con rimonta spettacolare

Allo stadio San Siro di Milano prende il via la 22sima giornata del campionato di Serie A. La sfida è quella tra Inter e Pisa. Un match che vede davanti due estremi: i nerazzurri che lottano per lo scudetto ed i toscani invece che cercano disperatamente di salvarsi. Ne esce una partita avvincente con gli ospiti che riescono a destare parecchie preoccupazioni all'Inter andando in vantaggio per 0-2. Poi scende in campo la squadra di Chivu che dopo aver dormito per circa mezz'ora si riprende la partita con forza e carattere. Alla fine il match termina

Il primo tempo

Una partita che vede il Pisa partire forte che si mette le vesti della big per i primi 25 minuti. Doppio vantaggio per i toscani grazie alla doppietta di Moreo, nel primo gol complice l'errore di Sommer; nel secondo stacco di testa sul primo palo a siglare il raddoppio. I nerazzurri vengono strigliati da Chivu e si svegliano immediatamente. Zielinski segna su rigore e subito dopo un colpo di testa di Lautaro Martinez riporta tutto in parità, 2-2. I nerazzurri riescono a chiudere i primi 45 minuti in vantaggio grazie al gol di Pio Esposito che domina l'area avversaria con uno stacco di testa poderoso. Finisce 3-2 la prima frazione.

La ripresa

Le due squadre si mostrano subito propositive con un Pisa che sa fare la voce grossa contro questo Inter, specialmente sulle ripartenze. Il 4-2 arriva grazie a Dimarco, il terzino sinistro è protagonista di una grande serata, coronata dal gol. La squadra di Chivu non si ferma, cambia gli attaccanti e segna il quinto gol grazie ad una giocata in solitaria di Bonny. L'inter sembra non fermarsi e arriva anche il 6-2 dagli sviluppi di un corner, Mikhitarian a realizzare la rete.