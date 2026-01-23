Inter-Pisa 6-2, golaeada nerazzurra con rimonta spettacolare
Gli uomini di Chivu partono male ma poi si riprendono pienamente la gara
Allo stadio San Siro di Milano prende il via la 22sima giornata del campionato di Serie A. La sfida è quella tra Inter e Pisa. Un match che vede davanti due estremi: i nerazzurri che lottano per lo scudetto ed i toscani invece che cercano disperatamente di salvarsi. Ne esce una partita avvincente con gli ospiti che riescono a destare parecchie preoccupazioni all'Inter andando in vantaggio per 0-2. Poi scende in campo la squadra di Chivu che dopo aver dormito per circa mezz'ora si riprende la partita con forza e carattere. Alla fine il match termina
Il primo tempo
Una partita che vede il Pisa partire forte che si mette le vesti della big per i primi 25 minuti. Doppio vantaggio per i toscani grazie alla doppietta di Moreo, nel primo gol complice l'errore di Sommer; nel secondo stacco di testa sul primo palo a siglare il raddoppio. I nerazzurri vengono strigliati da Chivu e si svegliano immediatamente. Zielinski segna su rigore e subito dopo un colpo di testa di Lautaro Martinez riporta tutto in parità, 2-2. I nerazzurri riescono a chiudere i primi 45 minuti in vantaggio grazie al gol di Pio Esposito che domina l'area avversaria con uno stacco di testa poderoso. Finisce 3-2 la prima frazione.
La ripresa
Le due squadre si mostrano subito propositive con un Pisa che sa fare la voce grossa contro questo Inter, specialmente sulle ripartenze. Il 4-2 arriva grazie a Dimarco, il terzino sinistro è protagonista di una grande serata, coronata dal gol. La squadra di Chivu non si ferma, cambia gli attaccanti e segna il quinto gol grazie ad una giocata in solitaria di Bonny. L'inter sembra non fermarsi e arriva anche il 6-2 dagli sviluppi di un corner, Mikhitarian a realizzare la rete.