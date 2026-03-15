Sarri sotto la Nord: il saluto del tecnico ai tifosi

Come aveva promesso in conferenza stampa, Maurizio Sarri è andato a salutare la tifoseria biancoceleste sotto la Curva Nord prima del fischio d'inizio di Lazio-Milan. Un gesto di vicinanza e amore verso i tifosi laziali che, dopo la partita di questa sera, non entreranno più allo stadio Olimpico fino a fine stagione e proseguiranno la contestazione nei confronti della società.

Le immagini