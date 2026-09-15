Il Fatto Quotidiano | Pressioni su Lotito per vendere la Lazio. I pm: “Notizie false per alterare il prezzo delle azioni”

La Procura di Roma indaga per aggiotaggio e manipolazione del mercato su una presunta operazione finalizzata a esercitare pressioni sulla proprietà della SS Lazio per favorire la cessione del club.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, come riportato da Il Fatto Quotidiano, sarebbe stata portata avanti una campagna attraverso social, una testata online, un quotidiano e interventi radiofonici, con la diffusione di informazioni ritenute false riguardanti una possibile vendita della società, le condizioni economiche delle aziende riconducibili alla proprietà e persino l’eventualità di una retrocessione volontaria per beneficiare del cosiddetto “paracadute”.

L’obiettivo della presunta strategia, sempre secondo l’accusa, sarebbe stato quello di alimentare la protesta della tifoseria, influenzare il valore delle azioni della Lazio e aumentare la pressione per arrivare alla cessione del pacchetto di controllo.

Gli investigatori stanno inoltre verificando l’esistenza di una possibile “regia unitaria” e di eventuali mandanti, analizzando contatti e telefonate tra alcuni degli indagati, che in diversi casi si sarebbero intensificati in prossimità della preparazione e della pubblicazione di determinati articoli.

Le contestazioni riguardano fatti che, secondo la Procura, sarebbero iniziati nel giugno 2024 e sarebbero tuttora in corso. Nell'inchiesta viene infine citato anche il sostegno fornito da un istituto bancario a una fondazione impegnata nella raccolta fondi per organizzare le proteste dei tifosi.

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