Offerta per Noslin dagli Emirati Arabi, la proposta non convince
Per Gattuso ci saranno due rientri in vista della prossima sfida: Doekhi e Dele-Bashiru
I dettagli dell'offerta
Continua il mercato degli Emirati Arabi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, è arrivata proprio da lì una proposta per Noslin. La società, però, non offre una grande apertura. Secondo quanto raccolto dal quotidiano la formula della trattativa è stata poco convincente, si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. Una sua improbabile partenza costringerebbe la Lazio ad intervenire sul mercato degli svincolati per coprire il reparto avanzato.
Gattuso ritrova due calciatori
Nel frattempo la Lazio dovrà riprendere gli allenamenti in vista della gara a Venezia, l'ultima prima della sosta dedicata alle nazionali. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, per Gattuso ci saranno due rientri in vista della prossima sfida: quello di Doekhi, non disponibile contro il Milan a causa di un'operazione alla mano, e quello di Dele-Bashiru, reduce da un problema muscolare.