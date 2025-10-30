Pisa-Lazio, Cardone: "Vincere darebbe un segnale, col pari mi arrabbierei. Formazione?..."
Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, in programma stasera alle ore 20:45
Dopo le ottime prestazioni mostrate con Genoa, Torino, Atalanta e Juventus, scontri che hanno permesso alla rosa biancoceleste di conquistare un totale di 8 punti e di scalare la classifica di Serie A, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo, infatti, stasera 30 ottobre alle ore 20:45 è in programma il match Pisa-Lazio. In merito all'incontro di stasera, visibile sulla piattaforma Dazn o Sky e diretto dal fischietto Davide Massa, si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.
Le dichiarazioni di Giulio Cardone a Radiosei
La probabile formazione: terzini e centrocampo
Probabile che torni Pellegrini in difesa, con Marusic a destra. Ieri in allenamento il mister ha alternato molto i terzini, ha provato diverse soluzioni, quindi non ci sono certezze. A centrocampo ci sarà una staffetta Basic-Vecino, con il croato titolare.
Il reparto offensivo
Davanti ci sono due dubbi: Isaksen è molto affaticato, quindi potrebbero esserci Pedro-Dia e Zaccagni, sempre che non si decida di puntare per un’ora sul danese e poi cambiarlo con lo spagnolo. Dia non sta benissimo, la sua forma al momento abbiamo visto che non è brillante, quindi ci potrebbe essere questa incognita, ma se Isaksen parte dalla panchina, Pedro starà a destra e dubito che Sarri cambi 2/3 dell’attacco; la situazione del danese scombussola un po’ le previsioni.
L'incontro Pisa-Lazio
Quella di stasera, classifica alla mano, è una grande occasione. Col pari mi arrabbierei molto per l’occasione sprecata, ma il campionato sta aspettando un po’ tutte. Vincere darebbe un segnale