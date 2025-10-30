Pisa-Lazio, Cardone: "Vincere darebbe un segnale, col pari mi arrabbierei. Formazione?..."

Dopo le ottime prestazioni mostrate con Genoa, Torino, Atalanta e Juventus, scontri che hanno permesso alla rosa biancoceleste di conquistare un totale di 8 punti e di scalare la classifica di Serie A, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo, infatti, stasera 30 ottobre alle ore 20:45 è in programma il match Pisa-Lazio. In merito all'incontro di stasera, visibile sulla piattaforma Dazn o Sky e diretto dal fischietto Davide Massa, si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Le dichiarazioni di Giulio Cardone a Radiosei

La probabile formazione: terzini e centrocampo

Probabile che torni Pellegrini in difesa, con Marusic a destra. Ieri in allenamento il mister ha alternato molto i terzini, ha provato diverse soluzioni, quindi non ci sono certezze. A centrocampo ci sarà una staffetta Basic-Vecino, con il croato titolare.

Il reparto offensivo

Davanti ci sono due dubbi: Isaksen è molto affaticato, quindi potrebbero esserci Pedro-Dia e Zaccagni, sempre che non si decida di puntare per un’ora sul danese e poi cambiarlo con lo spagnolo. Dia non sta benissimo, la sua forma al momento abbiamo visto che non è brillante, quindi ci potrebbe essere questa incognita, ma se Isaksen parte dalla panchina, Pedro starà a destra e dubito che Sarri cambi 2/3 dell’attacco; la situazione del danese scombussola un po’ le previsioni.

L'incontro Pisa-Lazio