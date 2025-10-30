Enio Drovandi: "Gilardino bene al Pisa ma piagnone. Lazio grande squadra e Sarri mi piace"

Poche ore e allo stadio Arena Garibaldi andrà in scena il match tra Pisa e Lazio. Due squadre che vengono da un buon periodo, considerando i risultati raccolti nelle ultime rispettive gare. La sfida riguarda anche Gilardino contro Sarri, due allenatori che sul campo mostrano una certa identità di gioco. In vista della partita di questa sera è intervenuto, in esclusiva, ai microfoni di LazioPress, l'attore e regista Enio Drovandi. Un toscano doc appassionato di calcio nonchè ex arbitro che tutti ricordiamo come volto iconico della commedia anni 80-90 ma anche oltre. L'attore è stato diretto da colossi del cinema come Roberto Benigni, Mario Monicelli, Steno, Bruno Corbucci e Carlo Vanzina. Impossibile non citare i film che rappresentano veri e propri cult per il cinema italiano come Amici Miei Atto II, Sapore di Mare ( il primo e il 2 ), Abbronzatissimi, Speriamo che sia femmina e tanti altri. Enio Drovandi ci ha parlato di calcio a 360 gradi, toccando anche quello che è il delicato tema del mondo arbitrale.

Nella pagina successiva l'intervista ad Enio Drovandi