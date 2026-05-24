Provstgaard: "Ho tanti sogni da realizzare con questa maglia, spero di farlo con i tifosi"

Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC e in Mixed Zone.

A livello di squadra stagione non facile, è stato un campionato duro per noi, ci sono stati però momenti in cui siamo stati molto bravi con le squadre migliori. Significa che possiamo giocare ad alti livelli. Per me è stato il primo campionato intero qui, sono molto felice per la stagione fatta e per la mia crescita con la maglia della Lazio. Ho tanti sogni da realizzare con questa maglia, spero che potremo farcela tutti insieme anche con i tifosi in futuro. Giocare con Pedro è stato un grande onore, sono ancora giovane e non ho giocato con tanti fenomeni come lui. Ho solo rispetto per lui, ha quasi 40 anni ma sembra averne 20-25, ha sempre voglia di allenarsi. Gli voglio bene, ho solo rispetto per lui. Segnare? Sì, possiamo provarci il prossimo anno.

È stata una partita importante oggi per finire questo campionato, devo ringraziare il gruppo perché abbiamo visto che siamo una squadra forte che è riuscita a chiudere la partita di questa sera così. Sono state settimane dure.

Sarri, come l’ho visto? L’ho visto ancora convinto, ha sempre la voglia di allenare e di migliorarci. È un grande mister. Non molla mai.

Se ci sentiamo senza coraggio? Non ho sento le parole del presidente, ma sicuramente potevamo avere più coraggio in quattro/cinque partite, ma il calcio è così. Dobbiamo continuare e migliorare, abbiamo dimostrato che possiamo giocare anche contro le squadre migliori.

Sicuramente il mister e il secondo allenatore, Romagnoli, Patric, Gila mi hanno aiutato tantissimo. Sono molto felice che siamo una squadra così in campo, ma anche fuori dal campo.

Pedro? Lui gioca sempre con gioia, è un ragazzo bravissimo. Ha quasi 40 anni ma non si vede sul campo, sembra ne abbia 20 con questa voglia di giocare ogni giorno.

Tifosi? È sempre dura giocare in uno stadio vuoto, abbiamo rispetto della loro decisione. Speriamo vada meglio in futuro”.

“Se mi sento pronto a giocare titolare in una Lazio ambiziosa? Si, mi sento pronto. Io non scelgo, devo dare il meglio ogni giorno e questa l’unica strada da percorrere.