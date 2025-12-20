Lazio-Cremonese, Guendouzi: "Migliore in campo? Non me ne frega un c**zo di questo trofeo"

Matteo Guendouzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Cremonese.

Sono il migliore in campo? Non me ne frega un c**zo di questo trofeo, volevo solo vincere la partita. Abbiamo giocato male il primo tempo, è sempre difficile giocare contro la Cremonese che è una squadra che difende molto.