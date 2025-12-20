Lazio-Cremonese, Guendouzi: "Migliore in campo? Non me ne frega un c**zo di questo trofeo"
Matteo Guendouzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Cremonese
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Guendouzi a Dazn
Il pareggio di stasera
Sono il migliore in campo? Non me ne frega un c**zo di questo trofeo, volevo solo vincere la partita. Abbiamo giocato male il primo tempo, è sempre difficile giocare contro la Cremonese che è una squadra che difende molto.
I tifosi biancocelesti
I tifosi sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro. Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio.