Lazio-Cremonese, Pellegrini: “Potevamo fare di più, sugli episodi…”

La Lazio non riesce a regalare l’ultima gioia dell’anno in casa davanti ai propri tifosi, pareggio a reti bianche contro la Cremonese. Al termine del match, Luca Pellegrini ha parlato così ai microfoni di LSC.

Per quanto riguarda gli episodi devo dire che non li ho rivisti. La sensazione dal campo era caotica, però non voglio lasciarmi andare a dichiarazioni di cui non sono certo. Rimane un po’ di rammarico perché c’è mancata un po’ di intensità nel primo tempo, abbiamo regalato 2-3 palloni alla Cremonese e loro hanno preso fiducia. Rimane il rammarico di non aver dato continuità alla vittoria di Parma. C’è una grande applicazione nella fase difensiva, stiamo diventando squadra sotto quel punto di vista ma dobbiamo lavorare su quello che manca. La Cremonese è una squadra compatta che gioca per un obiettivo e si vede, sono un 11 che ragiona come collettivo e sono dediti al lavoro di Nicola. Una squadra difficile da affrontare, sono una squadra fastidiosa. Certo è che un po’ di rammarico rimane uguale perché secondo me potevamo fare qualcosa di più e portare a casa un risultato diverso dallo 0-0.