Milan-Juventus 0-0, vince la prudenza tra le due squadre

E' sicuramente il big match di questa 34sima giornata del campionato di serie A come sarà la sfida che chiuderà il weekend di calcio italiano. La sfida è Milan-Juventus. Punti importanti in palio e che potrebbero cambiare i destini delle rispettive squadre. Ne esce una partita equilibrata dove spesso vince prudenza, paura e strategia. Il risultato finale è di 0-0 con un punto a testa che potrebbe far guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

La partita

Primo tempo che vede le due squadre battagliare in mezzo al campo e anteporre una prudente strategia rispetto alla voglia di affondare colpi decisi in attacco. Gli uomini più pericolosi da una parte e dall'altra sono Modric per il Milan: che prova un paio di conclusioni da limite dell'area; e Conceicao per la Juventus che vede murarsi un tiro in particolare dal petto di Maignan. La prima frazione termina 0-0.

La ripresa inizia e procede più o meno come il primo tempo. Squadre prudenti e la Juventus leggermente meglio del Milan nell'iniziativa. I rossoneri costruiscono una grande occasione con Saelemaekers, il suo tiro però colpisce la traversa. I bianconeri ci provano in ogni modo ma il Milan difende bene.

Le rispettive classifiche

Gli uomini di Max Allegri confermano il terzo posto in classifica, i punti sono 67 e questo pareggio tiene distante la Juventus a ben tre lunghezze.

La vecchia signora non riesce nel colpaccio a San Siro. Subisce l'avvicinamento di Como e Roma ( distanti solo 3 punti ) ed ora i punti sono 64.