Como-Torino 6-0, altra prestazione da big per i lariani

E' la prima partita del sabato di questa 22sima giornata di campionato di Serie A. A sfidarsi sono Como-Torino. I lariani vengono dall'entusiasmante vittoria allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, uno 0-3 che ha visto esprimere un gioco spumeggiante e convincente per i biancoblu. Dall'altra parte il toro, che quest'anno non ha via di mezzo: o prestazioni di livello o black out che lo vedono protagonista di partite pessime. La giornata di oggi mantiene per entrambe le squadre questo spartito con il Como che vince

I primi 45 minuti

Bastano pochi minuti dal fischio iniziale per capire l'andazzo della sfida tra Como e Torino. I padroni di casa lo fanno a tutti gli effetti dominando per l'intera durata del primo tempo e chiudendo quest'ultimo per 2 reti a 0. I protagonisti che mettono la firma sul risultato sono Douvikas, per lui azione da vera punta di sfondamento e freddezza nel concludere a rete. Il raddoppio è un'altra perla di Baturina, centrocampista particolarmente in forma nella squadra di Fabregas. Dall'altra parte il Torino non è pervenuto e mai riesce a farsi pericoloso dalle parti di Butez.

Il secondo tempo

Il trend non cambia nella ripresa. I granata rientrano in campo con uno spirito diverso ma manca sempre la concretezza davanti. Il Como continua a giocare come sa, qualità e velocità in mezzo al campo. Al minuto 59 il Var decreta un rigore per il Como dopo un fallo di mano di un difensore avversario. Dagli undici metri si presenta Da Cunha che realizza. I padroni di casa non si fermano, quarto gol e ancora Douvikas a segno. Mister Fabregas fa entrare nuove energie in campo che hanno voglia di dimostrare, Kuhn va via in solitaria e la butta a giro sotto al sette, incredibile rete. Riparte il tiro al bersaglio verso la porta di Paleari e arriva anche il sesto gol, Caqueret da fuori fa partire un destro chirurgico che si insacca in rete. Risultato finale tennistico, 6-0.