Lazio, si va in Premier League per un rinforzo a centrocampo

Ambiente non sereno in casa Lazio tra i risultati che mancano e la situazione legata al calciomercato che non soddisfa minimamente la tifoseria. C'è ancora da lavorare e i biancocelesti si stanno muovendo in questo senso. Diversi sono i profili sondati e pochi minuti fa è Sky a riportare l'interessamento dei capitolini per un centrocampista che giocano in Premier League, con la casacca dell'Everton. Parliamo di Tim Iroegbunam. Nei prossimi giorni capiremo quanto la Lazio possa concretizzare questo interesse iniziale.

Maggiori dettagli

Parliamo di un classe 2003 in forza all'Everton con cui ha giocato ben 19 partite in questa stagione. Il suo arrivo è vincolato, quasi certamente, ad un'altra cessione e sempre nel reparto a centrocampo, probabilmente quella di Belahyane che interessa a diversi club, su tutti la Cremonese. Tim Iroegbunam è nato a Birmingham e cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa. È alto 1.83 metri, di piede destro. Attualmente gioca nell’Everton di Moyes, all’undicesimo posto nel campionato inglese.

Le sue caratteristiche

Caratteristiche che potrebbe unirsi bene al calcio di Maurizio Sarri. Infatti con Moyes in panchina ha sempre giocato come mezzala nel 4-3-3 o come mediano nel 4-2-3-1, sia sul lato destro che sul lato sinistro del reparto, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per affondare il colpo in casa Lazio. È un centrocampista molto fisico e tecnico, cerca spesso il lancio in avanti o il cambio di campo ed è molto abile nella fase di ripiegamento e nel recupero palla. Anche per il suo numero di maglia (il 42), viene spesso paragonato a Yaya Touré.