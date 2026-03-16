Di Canio: "Il ritorno dei tifosi ha riempito l'anima dei giocatori. Sarri?..."

L'ex biancoceleste Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il trionfo dei biancocelesti contro la formazione rossonera

Michelle De Angelis /
Photo by New Press/Getty Images via onefootball
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L'ex biancoceleste Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il trionfo dei biancocelesti contro la formazione rossonera.

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Le dichiarazioni di Paolo Di Canio a Sky Sport 

Il ritorno dei tifosi

Ha riempito l’anima dei giocatori. Un pubblico così è devastante, qualcosa di unico, soprattutto se arriva dopo partite di stadio silenzioso e vuoto. La Curva Nord, le scenografie che fa… è sempre qualcosa di meraviglioso. Sembrava una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare

Sarri

Sarri è diventato il paladino dei tifosi, che però sono fortemente contro la società. E invece dev’essere l’allenatore che deve costruire la squadra del futuro insieme al presidente. È questo il dilemma per il futuro. Poi la squadra ha giocato un calcio intenso, in preparazione del ritorno di Coppa Italia. In un’annata così, se riesci ad arrivare in finale di Coppa Italia, sarebbe tanta roba.

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