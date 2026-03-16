Lazio-Milan, Motta: “È la prima volta che gioco davanti a uno stadio così”

Al termine del match, Edoardo Motta ha parlato così della vittoria della Lazio contro il Milan: le sue dichiarazioni ai microfoni del club.

È la prima volta che gioco davanti a uno stadio così, ne approfitto per ringraziare tutti i tifosi allo stadio. Mi ha fatto piacere vederlo pieno, un’atmosfera molto calda. Spero che lo viva chiunque. Grazie ai tifosi che oggi erano presenti. Prestazione direi che c’è stata, intendo quella di squadra perché non mi va di parlare di me. Una grandissima prestazione, era sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto grande determinazione e abbiamo portato a casa il risultato. Volevo ringraziarli anche per questo, mi hanno tenuto attivo e non mi hanno fatto pensare a quella sbavatura. Quando non si prende mai la palla è difficile se gli altri arrivano con molta frequenza verso l’area di porta, era un forcing del Milan e penso abbiamo retto bene. Bisogna saper soffrire e penso che la squadra lo abbia fatto nel modo corretto.