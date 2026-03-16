Lazio-Milan, coreografia negata per la Tevere: ecco cos'è successo
Poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Milan la Società ha deciso di negare la coreografia proposta dalla Tribuna Tevere, ecco cos'è successo
Nonostante la strabiliante vittoria della rosa biancoceleste contro la formazione rossonera, nel corso della serata si è verificato un episodio negativo. Poco prima del fischio d'inizio, infatti, è stato negato alla Tribuna Tevere di esporre la propria coreografia, la quale avrebbe dovuto rappresentare la scritta “Libertà”.