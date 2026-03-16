Lazio-Milan, coreografia negata per la Tevere: ecco cos'è successo

Nonostante la strabiliante vittoria della rosa biancoceleste contro la formazione rossonera, nel corso della serata si è verificato un episodio negativo. Poco prima del fischio d'inizio, infatti, è stato negato alla Tribuna Tevere di esporre la propria coreografia, la quale avrebbe dovuto rappresentare la scritta “Libertà”.

La scritta sui seggiolini

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