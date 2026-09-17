Lazio, il nuovo Tavares nasce da lontano: il piano di Gattuso e il mercato

Nuno Tavares non deve più limitarsi alle accelerazioni sulla fascia sinistra. Nella nuova Lazio di Gattuso, il portoghese è chiamato anche ad attaccare le zone centrali del campo. Una precisa indicazione dell'allenatore, i cui effetti si sono visti sabato in occasione della prima rete di Cancellieri, arrivata al 10'.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dietro questa versione del terzino c'è un lavoro portato avanti da tempo da Gennaro Gattuso. Strappi e accelerazioni restano le armi principali di Tavares, decisivo anche nell'azione che ha portato al raddoppio di Noslin, ma adesso il suo raggio d'azione è cambiato.

È questo il Nuno Tavares che Gattuso voleva vedere dopo un lungo lavoro, non soltanto tattico, ma anche psicologico. Un percorso iniziato diversi mesi fa e passato anche attraverso una fase particolarmente delicata durante l'estate.

Tavares-Gattuso, tutto iniziò dall'incontro di Marbella

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il lavoro di Gattuso sul portoghese era cominciato addirittura all'inizio di giugno. I due si erano incontrati a Marbella, dove risiede il tecnico e dove Tavares si trovava in vacanza.

In quell'occasione ci fu una lunga conversazione. Gattuso aveva già manifestato al calciatore tutta la propria stima, arrivando a considerarlo una vera e propria punta di diamante del progetto offensivo della Lazio.

Le cose, però, durante il ritiro di luglio sembravano aver preso una direzione differente. Tavares aveva nuovamente mostrato segnali di insofferenza e una scarsa predisposizione al sacrificio. Il portoghese aveva così ricominciato a guardarsi intorno dopo l'addio già rinviato nel precedente mese di gennaio.

Sullo sfondo erano tornate le piste Besiktas e Arabia Saudita, alle quali si era aggiunto anche il Porto.

Nella pagina successa Lazio, dal possibile addio alla nuova chance per Tavares