Lazio, il nuovo Tavares nasce da lontano: il piano di Gattuso e il mercato

Il portoghese protagonista anche per vie centrali: dietro la svolta il lavoro di Gattuso iniziato già a giugno.

Patrizio Pasqualini /
nuno tavares
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Nuno Tavares non deve più limitarsi alle accelerazioni sulla fascia sinistra. Nella nuova Lazio di Gattuso, il portoghese è chiamato anche ad attaccare le zone centrali del campo. Una precisa indicazione dell'allenatore, i cui effetti si sono visti sabato in occasione della prima rete di Cancellieri, arrivata al 10'.

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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dietro questa versione del terzino c'è un lavoro portato avanti da tempo da Gennaro Gattuso. Strappi e accelerazioni restano le armi principali di Tavares, decisivo anche nell'azione che ha portato al raddoppio di Noslin, ma adesso il suo raggio d'azione è cambiato.

È questo il Nuno Tavares che Gattuso voleva vedere dopo un lungo lavoro, non soltanto tattico, ma anche psicologico. Un percorso iniziato diversi mesi fa e passato anche attraverso una fase particolarmente delicata durante l'estate.

Tavares-Gattuso, tutto iniziò dall'incontro di Marbella

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il lavoro di Gattuso sul portoghese era cominciato addirittura all'inizio di giugno. I due si erano incontrati a Marbella, dove risiede il tecnico e dove Tavares si trovava in vacanza.

In quell'occasione ci fu una lunga conversazione. Gattuso aveva già manifestato al calciatore tutta la propria stima, arrivando a considerarlo una vera e propria punta di diamante del progetto offensivo della Lazio.

Le cose, però, durante il ritiro di luglio sembravano aver preso una direzione differente. Tavares aveva nuovamente mostrato segnali di insofferenza e una scarsa predisposizione al sacrificio. Il portoghese aveva così ricominciato a guardarsi intorno dopo l'addio già rinviato nel precedente mese di gennaio.

Sullo sfondo erano tornate le piste Besiktas e Arabia Saudita, alle quali si era aggiunto anche il Porto.

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