Pinamonti e Icardi, dal legame all’Inter alla Lazio: il retroscena

Icardi poteva arrivare alla Lazio: il suo destino torna a incrociarsi con quello di Pinamonti, suo vecchio estimatore.

Patrizio Pasqualini /
pinamonti icardi
Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Andrea Pinamonti e Mauro Icardi, due destini che tornano a incrociarsi. Questa volta sullo sfondo c'è la Lazio. L'attaccante argentino avrebbe infatti potuto aggiungersi all'attacco biancoceleste e, in uno scenario differente, prendere il posto dello stesso Pinamonti.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se Icardi fosse arrivato ad agosto, oggi Pinamonti non sarebbe alla Lazio. E se a settembre Gattuso avesse dato il via libera a Lotito, i due attaccanti si sarebbero invece ritrovati in competizione nella stessa squadra.

Uno scenario che non si concretizzerà, ma che riporta alla luce un rapporto nato molti anni prima, quando i due condividevano lo spogliatoio dell'Inter.

Pinamonti e Icardi, il rapporto nato ai tempi dell'Inter

I loro destini si erano già incrociati quando Pinamonti era ancora giovanissimo ed era stato aggregato alla prima squadra nerazzurra. In quel periodo fu proprio Icardi a prendersi cura del giovane attaccante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pinamonti ha raccontato in passato un gesto particolarmente significativo dell'argentino. Icardi gli mise a disposizione gratuitamente un appartamento situato di fronte alla propria abitazione, normalmente utilizzato per ospitare parenti e amici, evitando così che il giovane compagno dovesse sostenere le spese dell'hotel.

Un aiuto che non si limitò alla casa. Pinamonti ha ricordato come Mauro lo avesse «protetto e aiutato in tutto», accompagnandolo anche al campo perché Andrea, all'epoca, non aveva ancora la patente.

Il rapporto lasciò evidentemente il segno. Icardi, insieme a Ibrahimovic, è sempre stato uno degli idoli di Pinamonti.

Un legame che continua anche attraverso i social. Come riferito dal quotidiano sportivo, risale a lunedì un like di Pinamonti a un post Instagram pubblicato da Icardi, nel quale l'argentino appariva insieme alla fidanzata Eugenia “China” Suárez.

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