Pinamonti e Icardi, dal legame all’Inter alla Lazio: il retroscena

Andrea Pinamonti e Mauro Icardi, due destini che tornano a incrociarsi. Questa volta sullo sfondo c'è la Lazio. L'attaccante argentino avrebbe infatti potuto aggiungersi all'attacco biancoceleste e, in uno scenario differente, prendere il posto dello stesso Pinamonti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se Icardi fosse arrivato ad agosto, oggi Pinamonti non sarebbe alla Lazio. E se a settembre Gattuso avesse dato il via libera a Lotito, i due attaccanti si sarebbero invece ritrovati in competizione nella stessa squadra.

Uno scenario che non si concretizzerà, ma che riporta alla luce un rapporto nato molti anni prima, quando i due condividevano lo spogliatoio dell'Inter.

Pinamonti e Icardi, il rapporto nato ai tempi dell'Inter

I loro destini si erano già incrociati quando Pinamonti era ancora giovanissimo ed era stato aggregato alla prima squadra nerazzurra. In quel periodo fu proprio Icardi a prendersi cura del giovane attaccante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pinamonti ha raccontato in passato un gesto particolarmente significativo dell'argentino. Icardi gli mise a disposizione gratuitamente un appartamento situato di fronte alla propria abitazione, normalmente utilizzato per ospitare parenti e amici, evitando così che il giovane compagno dovesse sostenere le spese dell'hotel.

Un aiuto che non si limitò alla casa. Pinamonti ha ricordato come Mauro lo avesse «protetto e aiutato in tutto», accompagnandolo anche al campo perché Andrea, all'epoca, non aveva ancora la patente.

Il rapporto lasciò evidentemente il segno. Icardi, insieme a Ibrahimovic, è sempre stato uno degli idoli di Pinamonti.

Un legame che continua anche attraverso i social. Come riferito dal quotidiano sportivo, risale a lunedì un like di Pinamonti a un post Instagram pubblicato da Icardi, nel quale l'argentino appariva insieme alla fidanzata Eugenia “China” Suárez.

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