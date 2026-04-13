Fiorentina-Lazio, Mandragora: "abbiamo aggiunto un mattoncino..."

A bordocampo qualche minuto dopo la fine della partita è stato intervistato ai microfoni di DAZN

Beniamino Civitelli /
Mandragora - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Mandragora - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

A bordocampo qualche minuto dopo la fine di Fiorentina-Lazio è stato intervistato Rolando Madragora ai microfoni di DAZN.

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Le parole a DAZN di Mandragora

È un mattone che abbiamo aggiunto ad un'annata particolare. Adesso dobbiamo archiviare questa partita, giovedì abbiamo subito una brutta sconfitta e ora possiamo fare qualcosa di importante con la nostra gente. Voglio fare un appello a tutti i nostri tifosi che giustamente qualche volta hanno avuto qualcosa da ridire, ma giovedì abbiamo bisogno di loro.

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