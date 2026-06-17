Provedel ha detto sì all'Inter, manca l'ok della Lazio

L'Inter chiede Provedel

Come riportato da Nicolò Schira, l'Inter spinge per Ivan Provedel con una proposta di 3-4 milioni. Il portiere attualmente della Lazio, ha detto di sì all'Inter e ha chiesto alla Lazio di essere ceduto.

L'accordo

L'Inter trova l'accordo con il portiere per un contratto fino al 2028 più opzione per il 2029. Il portiere biancoceleste ha un contratto con la Lazio in scandenza nel 2027, per la sua partenza a Milano si deve trovare un accordo anche con Lotito, che chiede all'Inter 5 milioni.