La trattiva tra Lotito e la Reggina prosegue

Francesco Cannizzaro atteso a Roma

Come riportato dall'edizione odierna de Il corriere dello sport, Lotito entro 48-72 ore chiuderà la trattiva con la Reggina. La chiusura può avvenire a Roma, sospettata dall'attesa per oggi nella capitale del neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

La situazione

Il proprietario della Reggina, Nino Ballarino, ha trattato anche con Rizzetta, l'imprenditore italo-americano, il quale però si è ritirato dalla questione lunedì sera. Non è chiaro che ruolo potrebbe eventualmente assumere Lotito nella Reggina, se presidente o solo proprietario. L'offerta per l'acquisizione del club amaranto è tra 1,8 e 2 milioni. Dopo quattro cambi di gestione dai tempi di Foti e dopo tre anni di serie D, i reggini chiedono un progetto ricco e sperano nel sogno della Serie A.