Napoli, separazione con mister Conte: arriva l'ufficialità del club. Il post

Dopo due stagioni intense, coronate dalla conquista dello scudetto e della Supercoppa Italiana, il tecnico salentino ha salutato la piazza azzurra proprio all'indomani dell'ultima giornata di campionato, che ha visto gli azzurri chiudere al secondo posto dopo la vittoria sull'Udinese. Una decisione che non coglie del tutto di sorpresa i vertici societari, visto che lo stesso Conte aveva comunicato le sue intenzioni al presidente Aurelio De Laurentiis già un mese fa.

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Il possibile sostituto

Con l'addio di Conte ormai archiviato, il Napoli si rituffa subito nel toto-allenatore per non perdere terreno in vista della prossima stagione. Il nome che circola con maggiore insistenza tra i corridoi di Castel Volturno è quello di Maurizio Sarri: un clamoroso ritorno per il tecnico toscano, che ha lasciato un ricordo indelebile con il suo gioco spettacolare durante il suo primo ciclo partenopeo. Tuttavia, oltre ad avere ancora un contratto con la Lazio, il mister è nel mirino anche dell'Atalanta.