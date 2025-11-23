Le pagelle di Lazio-Lecce, biancocelesti perfetti e da goleada

Ore 18.00 un insolito stadio Olimpico semi deserto ospita il match Lazio-Lecce. Il motivo lo sappiamo, protesta del tifo organizzato, verso la società, per la situazione legata a Vincenzo Paparelli che va avanti oramai da settimane senza sembrare avere una fine.

Passiamo al campo però dove la squadra di Sarri interpreta la partita perfetta. Poteva finire in goleada ma il match si chiude 2-0 grazie alle reti di Guendouzi nel primo tempo e Noslin nel finale.

Di seguito le pagelle dei biancocelesti

Provedel 6

Chiamato in causa solo un paio di volte il numero 94. In entrambe le situazioni si fa trovare pronto nonostante non si tratta di interventi importanti.

Marusic 6,5

Partita di grande sostanza del montenegrino. Non fa mancare la sua presenza sia in fase di copertura che con qualche affondo e cross in area avversaria.

Gila 6,5

Leader difensivo anche oggi. Si divora quasi sempre l'avversario e scende in maniera imponente palla al piede senza sbagliare mai nulla. Entra al minuto 87 Patric sv

Romagnoli 6

Fa la sua partita in maniera discreta e con la giusta attenzione. Giocare al fianco di Gila rende tutto più facile.

L.Pellegrini 6

Prestazione buona per il terzino sinistro. Soffre negli ultimi minuti in campo dimostrando che non ha condizione fisica. Entro al minuto 75 Lazzari 6 che porta freschezza e lucidità in campo. Intercetta un paio di palloni notevoli che portano a dei contropiedi importanti che però non si concretizzano.

Guendouzi 7

Primi minuti in ombra poi il gol e una delle sue migliori prestazioni con la maglia biancoceleste. Particolarmente ispirato in fase offensiva dove segna un gol e lo sfiora in almeno altri due casi: prima accarezzando il palo e poi colpendolo pienamente.

Cataldi 6,5

Scherma e filtra nella zona centrale del campo allargando bene i palloni sulle fasce. Lascia il campo per un problema fisico. Entra al minuto 46 Vecino esperienza che offre sempre certezze. La sua duttilità è merce preziosa. Oggi fa il regista e lo fa bene.

Basic 7

Altra partita in cui il tifoso benedice il suo reintegro. Fa l'assist per il gol del vantaggio ed oggi fa l'incursore in maniera quasi perfetta. Sfiora anche il gol con il suo sinistro da fuori.

Isaksen 6,5

La fascia sinistra è sua e rappresenta sempre una spina nel fianco per gli avversari. Alterna palle in mezzo per i compagni alla sua classica giocata con tiro scoccante da fuori, in entrambi i casi è sempre un pericolo. Entra al minuto 82 Pedro sv

Dia 6,5

Oggi fa davvero la prima punta e già questo è un successo visto che era il primo rimprovero che doveva incassare nelle partite passate. E' una costante minaccia. Il portiere avversario deve fare due paratone per negargli il gol e poi è sfortunato sulla rete annullata in cui il Var gli nega la gioia. Entra al minuto 87 Noslin 7 tanto di cappello per un giocatore che entra per pochi minuti e riesce a trovare il gol.

Zaccagni 7

Capitano in grande spolvero. Imprendibile sulla fascia e difficile ricordare una sua giocata sbagliata questa sera. Chapeau!

All.Sarri 7,5

Prepara la partita perfetta in termini di scelte e spirito della squadra in campo. Un dominio totale e continuo dove all'avversario non viene concesso nulla.