Lazio-Lecce, Guendouzi: "Tre punti fondamentali. Voglio fare più gol con questa squadra"

Il centrocampista Matteo Guendouzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn riguardo il trionfo delle aquile nell'incontro con il Lecce allo stadio Olimpico, che si è concluso con la conquista dei 3 punti per la Lazio grazie alle reti dell'ex Olympique Marsiglia e di Tijjani Noslin.

Le dichiarazioni di Matteo Guendouzi a Dazn

Il trionfo del club biancoceleste

Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel primo tempo, tre punti sono fondamentali, sappiamo di avere la qualità di fare di più, abbiamo fatto un lavoro fantastico. Abbiamo giocato 2 anni e mezzo insieme è una bella cosa ma voglio fare più gol e vittorie con questa squadra.

Sul suo futuro

Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra.

Le parole di Guendouzi a Sky