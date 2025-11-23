Lazio-Lecce, Guendouzi: "Tre punti fondamentali. Voglio fare più gol con questa squadra"
Il biancoceleste Matteo Guendouzi ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Lazio-Lecce, ecco le sue parole
Il centrocampista Matteo Guendouzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn riguardo il trionfo delle aquile nell'incontro con il Lecce allo stadio Olimpico, che si è concluso con la conquista dei 3 punti per la Lazio grazie alle reti dell'ex Olympique Marsiglia e di Tijjani Noslin.
Le dichiarazioni di Matteo Guendouzi a Dazn
Il trionfo del club biancoceleste
Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel primo tempo, tre punti sono fondamentali, sappiamo di avere la qualità di fare di più, abbiamo fatto un lavoro fantastico. Abbiamo giocato 2 anni e mezzo insieme è una bella cosa ma voglio fare più gol e vittorie con questa squadra.
Sul suo futuro
Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra.
Le parole di Guendouzi a Sky
Per me è importante fare gol, perché posso fare molto di più, ma l'importante è la squadra. Oggi abbiamo giocato bene e siamo contenti.