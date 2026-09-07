Gila nel post partita: "La Lazio ha tifosi bellissimi..."

L'ex Lazio, Mario Gila, ha abbandonato il campo a tre minuti dal novantesimo nel corso del match contro la Juventus. Il centrale ha passato l'ultimo quarto d'ora dolorante, costringendo Amorim al cambio, al suo posto è entrato infatti Terracciano.

Secondo quanto raccolto da Gianluca di Marzio, si tratterebbe di un problema muscolare, ma al momento non ci sono particolari novità riguardo l'infortunio.

Le dichiarazioni di Gila sulle sue condizioni fisiche

Dopo la partita, l'ex Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn:

In questo inizio di stagione non sono riuscito a terminare le partite in campo. In estate ho perso due settimane di preparazione per un problema fisico pregresso. Ho sentito un fastidio al rotuleo.

Sulla Lazio

Nel corso della sua intervista c'è stato spazio anche per qualche dichiarazione sulla Lazio. La prossima sfida, infatti, per il Milan di Amorim è proprio contro la Lazio, sabato 12 settembre alle ore 18:00. Il difensore ritroverà, in un'Olimpico deserto, i propri compagni.