Clamoroso Fiorentina! Fabio Grosso subito esonerato

Arriva il primo esonero di questa Serie A e porta il nome di Fabio Grosso

Beniamino Civitelli /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
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Arriva il primo esonero di questa Serie A e porta il nome di Fabio Grosso. Dopo i tanti investimenti sul mercato, la dirigenza e proprietà viola non ha gradito le tre sconfitte a fronte di altrettante gare ed ha esonerato con effetto immediato il tecnico scelto in estate.

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Il comunicato della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

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