Lazio-Sassuolo, un biancoceleste bocciato da tutti i quotidiani sportivi: le pagelle

I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle inerenti alla prestazione della rosa biancoceleste nel corso di Lazio-Sassuolo, gara valida per la 28a giornata di Serie A e terminata con un 2-1, merito delle reti messe a segno da Daniel Maldini e Adam Marusic. A mettere d'accordo tutti i quotidiani è stato proprio il Capitano Mattia Zaccagni, le cui prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative.

Zaccagni - Fraioli

Le pagelle dei quotidiani sportivi

Corriere dello Sport

Motta 6.5; Marusic 7, Gila 8, Romagnoli 6.5 (Provstgaard 6), Tavares 7; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 6), Taylor 6; Isaksen 5 (Cancellieri 7), Maldini 7 (Dia 6), Zaccagni 5.5 (Pedro SV). All.: Sarri 6.5

Il Messaggero

Motta 6.5; Marusic 7, Gila 6.5, Romagnoli 6 (Provstgaard 6), Tavares 6; Dele-Bashiru 5.5, Cataldi 6 (Patric 5.5), Taylor 6; Isaksen 6 (Cancellieri 7), Maldini 6.5 (Dia 5.5), Zaccagni 5 (Pedro SV). All.: Sarri 7

Gazzetta dello Sport

Motta 6.5; Marusic 6.5, Gila 6.5, Romagnoli 5.5 (Provstgaard 6), Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 6), Taylor 5.5; Isaksen 5.5 (Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (Dia 6), Zaccagni 5.5 (Pedro 6). All.: Sarri 6

Corriere della Sera

Motta 6.5; Marusic 7, Gila 6.5, Romagnoli 5.5 (Provstgaard 6), Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 5.5), Taylor 6; Isaksen 5.5 (Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (Dia 6), Zaccagni 5 (Pedro 6). All.: Sarri 6

Repubblica

Motta 6.5; Marusic 7.5, Gila 6.5, Romagnoli 6 (Provstgaard 6.5), Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 6), Taylor 6.5; Isaksen 5 (Cancellieri 6.5), Maldini 7 (Dia 6), Zaccagni 5 (Pedro 6). All.: Sarri 6.5