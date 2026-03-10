Lazio, Maldini sblocca il reparto offensivo: ecco da quanto mancava il gol di un attaccante

Il tabellino finalmente sorride a Daniel Maldini. Dopo cinque turni di Campionato e due di Coppa Italia passati a vestire i panni dell'uomo assist, servendo palloni d’oro a Pedro a Torino e a Dele-Bashiru contro l'Atalanta, il biancoceleste ha trovato la via della rete. Una liberazione arrivata dopo appena ottanta secondi dall'inizio del match contro il Sassuolo, grazie a una discesa fulminante di Isaksen che ha permesso al figlio d'arte di scacciare un digiuno che pesava sul reparto offensivo.

L'ultima scintilla del reparto offensivo

Questa rete non è solo un traguardo personale, ma una boccata d'ossigeno per tutto l'attacco della Lazio. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, fino a questo momento, il nuovo anno era stato avaro di soddisfazioni per le punte biancocelesti in Campionato: l'unica scintilla del 2026 nel reparto portava infatti la firma di Dia, ma in Coppa Italia. Il gol di Maldini spazza via un tabù che stava pesando sul morale del gruppo.

L'ultima rete in Serie A

Come riportato sempre dal quotidiano, prima della gara di ieri sera, l'ultima rete di un attaccante in Serie A risaliva al 13 dicembre 2025, quando Noslin aveva deciso la sfida a Parma. Con la firma di Maldini, la squadra del Comandante ritrova finalmente feeling nel reparto offensivo, necessario soprattutto in vista della semifinale di Coppa Italia.