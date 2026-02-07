Juventus-Lazio, anche Gattuso sugli spalti: i profili osservati dal ct

Domani 8 febbraio alle ore 20:45 le formazioni scelte da Spalletti e dal Comandante Maurizio Sarri scenderanno in campo all'Allianz Stadium per affrontarsi nella seconda sfida della stagione. Come riportato da Nicolò Schira sulla piattaforma social X, a sedere sugli spalti per assistere a Juventus-Lazio ci sarà anche il ct Gennaro Gattuso, interessato ad alcuni profili tra i biancocelesti e i bianconeri.

Il post di Nicolò Schira

I prossimi impegni della Nazionale Italiana

Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2018 e 2022, l'Italia non può più sbagliare e deve fare il possibile per tentare di conquistare un posto al FIFA Club World Cup 2026. Il calendario dei play-off vede la prima data il 26 marzo per la semifinale contro l'Irlanda del Nord e la seconda il 31 marzo per l'eventuale finale contro la vincente tra Galles e Bosnia.