Alessio Furlanetto spegne 24 candeline: gli auguri della Società

Tanti auguri Alessio Furlanetto, il portiere cresciuto nelle giovanili della Lazio ed oggi presente nella rosa della Prima Squadra festeggia 24 anni. Per l'occasione la Società Lazio gli ha augurato un felice compleanno sui social.

Gli auguri della Lazio

Il profilo di Alessio Furlanetto

Entrato nel settore giovanile della Lazio nel 2016, il portiere ha compiuto tutta la trafila fino alla Primavera. Nonostante le numerose convocazioni in Prima Squadra a partire dal 2021, non ha mai esordito in una competizione ufficiale con la maglia biancoceleste. Tra il 2022 e il 2024 è stato ceduto in prestito prima al Renate e poi al Campobasso per fare esperienza tra i professionisti. Rientrato stabilmente a Formello per la stagione 2024/2025 e confermato in quella 25/26, dove al momento Furlanetto occupa la posizione di terzo portiere in organico.