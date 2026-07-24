Formello Day 12 | Unica seduta di giornata: quanti assenti per Gattuso!

Ginevra Sforza /

Unica seduta di allenamento questa mattina per la Lazio di Gattuso. I biancocelesti si preparano alla seconda amichevole estiva: domenica 26 luglio affronteranno al Centro Sportivo di Formello la Flaminia Civita Castellana, con l'inizio previsto alle ore 18:00. La sfida sarà a porte chiuse. 

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In vista del prossimo test il nuovo tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze. Cataldi, Isaksen e Furlanetto sono rimasti ai box anche nella seduta odierna, durante la quale la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche a campo ridotto.

Ma non solo, restano ancora indisponibili Tavares, Gigot, Przyborek e Cancellieri. Buone notizie, invece, per il rientro di Taylor, mentre Romagnoli, dopo i test atletici di ieri, ha svolto la sua seconda seduta di lavoro personalizzato sul piano atletico per ritrovare la condizione migliore al pari della squadra.

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