Italia, Guardiola rifiuta la panchina azzurra: la scelta per motivi personali
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Dopo giorni di riflessioni, Pep Guardiola ha scelto di rifiutare la Nazionale Italiana. Una scelta dettata, secondo quando raccolto da Adnkronos, per motivi personali. Nonostante le pressioni da parte della FIGC, l'ex tecnico del Manchester City avrebbe riferito la propria decisione nella notte a Paolo Maldini.
Il “no” di Guardiola accelera inevitabilmente la pista che porta ad Andrea Pirlo, altro nome presente sulla lista dei desideri della Federazione per raccogliere l'eredità di Rino Gattuso.