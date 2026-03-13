Via libera definitivo per lo stadio della Roma: le parole di Gualtieri

L’assemblea capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo stadio della Roma a Pietralata confermando la pubblica utilità. Ad annunciare questo decisivo passo è stato lo stesso sindaco Gualtieri.

Oggi è una giornata importante, storica, di gioia. Un progetto magnifico e fondamentale che non vediamo l’ora che si realizzi. Siamo oggi certi di centrare l’obiettivo di un impianto moderno, capace di generare riqualificazione, nuovi spazi verdi e servizi fruibili dai cittadini. Anche i presidenti del passato Dino Viola e Franco Sensi sarebbero felici di questo passaggio.