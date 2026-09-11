Lazio-Milan, Frattesi cerca un record storico: neanche Piola e Signori ci riuscirono
Il centrocampista può segnare nelle prime quattro gare con la Lazio: Piola, Signori e Zarate si fermarono a tre.
Lazio, Frattesi può scrivere la storia contro il Milan
Quella di domani può diventare una partita speciale per Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio ha infatti la possibilità di entrare nella storia del club raggiungendo un traguardo mai centrato prima.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, prima di Frattesi soltanto Silvio Piola, Giuseppe Signori e Mauro Zarate erano riusciti a segnare nelle prime tre partite di campionato disputate con la maglia della Lazio.
Nessuno dei tre, però, è riuscito a spingersi oltre. Frattesi potrebbe quindi diventare il primo calciatore nella storia della società ad andare a segno nelle sue prime quattro gare di campionato con la Lazio.
Un dato che rende ancora più interessante la sfida di domani e mette il centrocampista davanti alla possibilità di scrivere una piccola pagina di storia biancoceleste.
Diogo Leite e Dele-Bashiru, più soluzioni per Gattuso
Non c'è però soltanto il possibile record di Frattesi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in panchina dovrebbe esserci anche l'ultimo arrivato Diogo Leite, mentre si dovrebbe rivedere Dele-Bashiru.
Due pedine importanti che possono aumentare le possibilità di scelta a disposizione di Gennaro Gattuso, soprattutto a gara in corso.
Finora il tecnico biancoceleste ha sfruttato molto bene i cambi. Un dato lo conferma: due dei quattro gol realizzati dalla Lazio in campionato sono arrivati dalla panchina.
Un'arma che Gattuso potrà provare a sfruttare ancora, con una rosa che ritrova alternative importanti e con Frattesi davanti a un appuntamento che potrebbe consegnarlo alla storia della Lazio.