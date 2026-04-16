Isaksen tra ombre e lampi: il Napoli per riaccendersi

In una stagione fatta di alti e bassi, Gustav Isaksen vuole ripartire proprio dalla prossima trasferta della Lazio contro il Napoli. Non è un avversario qualunque per il danese: è proprio contro gli azzurri che, lo scorso anno, riuscì a brillare con un gol straordinario allo stadio Maradona, decisivo per la vittoria biancoceleste.

Il Napoli sembra essere una squadra che lo ispira particolarmente. Contro i partenopei, infatti, Isaksen ha spesso offerto alcune delle sue migliori prestazioni con la Lazio, mostrando personalità e incisività sottoporta.

Questa stagione, però, è stata caratterizzata da grande discontinuità. Dopo alcuni segnali positivi, il danese si è nuovamente fermato, complice anche l’eliminazione della nazionalità danese ai playoff mondiali, che potrebbe aver inciso sul suo rendimento con la maglia laziale. Al rientro dalla sosta, ha faticato a ritrovare continuità.

Isaksen in pole per Napoli e Bergamo

Inoltre, la concorrenza sulle fasce resta aperta: la risposta negativa di Cancellieri contro la Fiorentina mantiene vive le gerarchie offensive. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il danese resta in pole per una maglia da titolare nei prossimi impegni, non solo contro il Napoli ma anche nella delicata semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta a Bergamo.

È il momento della svolta

Molto dipenderà dalla sua capacità di accendersi: quando è in giornata Isaksen può fare davvero la differenza; al contrario, quando si spegne, fatica a incidere. Ed è proprio per questo che nel momento chiave della stagione per la Lazio già il Napoli rappresenta un’occasione fondamentale per voltare pagina dopo le recenti prestazioni deludenti.

Per Isaksen, è arrivato il momento di ritrovare quel guizzo e quella qualità che a tratti ha fatto intravedere il suo talento. E quale occasione migliore, se non proprio contro il Napoli, per riaccendersi davvero?