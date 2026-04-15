Champions League, Arsenal e Bayern avanti su Sporting e Real Madrid
Si definiscono le semifinali della competizione europea più importante
Altra serata di Champions League ed altri verdetti che delineano quelle che saranno le semifinali del trofeo. Vanno avanti Arsenal e Bayern Monaco che hanno battuto rispettivamente Sporting Lisbona e Real Madrid. Gli inglesi se la giocano fino alla fine contro i portoghesi legittimando il vantaggio dell'andata mentre i tedeschi replicano la vittoria contro gli spagnoli, a suon di gol e spettacolo.
Le rispettive partite
Una partita molto tirata tra Arsenal e Sporting Lisbona dove gli ospiti riescono a disputare un match migliore tra le mura inglesi piuttosto che all'andata in casa. Le occasioni non mancano sia da una parte che dall'altra ma il risultato non cambia e nel secondo tempo l'impressione sembra proprio quella di una gara destinata a finire 0-0, nonostante la spinta dei portoghesi si faccia sempre più insistente nel finale.
Tutt'altro match invece tra Bayern Monaco e Real Madrid. All'Allianz Stadium dominano gol e spettacolo. Già solo nei primi 6 minuti arrivano due gol, il vantaggio spagnolo con Guler e la risposta di Pavlovic. Gli ospiti sembrano avere una marcia in più nel primo tempo e al 29simo arriva il vantaggio ancora con Guler. Passano circa 10 minuti e la pareggia Kane, con la solita concretezza sotto rete. E' Mbappè però a chiudere il primo tempo 3-2 per il Real. Nel secondo tempo continua la battaglia e si anche più fisica, arrivano falli, tensioni e cartellini. In soli 8 minuti Camavinga prende due ammonizioni e lascia la sua squadra in 10. I tedeschi ne approfittano e non solo la riprendono all'89simo con Diaz ma la vincono anche al minuto 94 con Olise. Risultato finale 4-3 per il Bayern.
Le semifinali di Champions League
Psg-Bayern Monaco
Atl.Madrid-Arsenal