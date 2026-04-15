Champions League, Arsenal e Bayern avanti su Sporting e Real Madrid

Altra serata di Champions League ed altri verdetti che delineano quelle che saranno le semifinali del trofeo. Vanno avanti Arsenal e Bayern Monaco che hanno battuto rispettivamente Sporting Lisbona e Real Madrid. Gli inglesi se la giocano fino alla fine contro i portoghesi legittimando il vantaggio dell'andata mentre i tedeschi replicano la vittoria contro gli spagnoli, a suon di gol e spettacolo.

Le rispettive partite

Una partita molto tirata tra Arsenal e Sporting Lisbona dove gli ospiti riescono a disputare un match migliore tra le mura inglesi piuttosto che all'andata in casa. Le occasioni non mancano sia da una parte che dall'altra ma il risultato non cambia e nel secondo tempo l'impressione sembra proprio quella di una gara destinata a finire 0-0, nonostante la spinta dei portoghesi si faccia sempre più insistente nel finale.

Tutt'altro match invece tra Bayern Monaco e Real Madrid. All'Allianz Stadium dominano gol e spettacolo. Già solo nei primi 6 minuti arrivano due gol, il vantaggio spagnolo con Guler e la risposta di Pavlovic. Gli ospiti sembrano avere una marcia in più nel primo tempo e al 29simo arriva il vantaggio ancora con Guler. Passano circa 10 minuti e la pareggia Kane, con la solita concretezza sotto rete. E' Mbappè però a chiudere il primo tempo 3-2 per il Real. Nel secondo tempo continua la battaglia e si anche più fisica, arrivano falli, tensioni e cartellini. In soli 8 minuti Camavinga prende due ammonizioni e lascia la sua squadra in 10. I tedeschi ne approfittano e non solo la riprendono all'89simo con Diaz ma la vincono anche al minuto 94 con Olise. Risultato finale 4-3 per il Bayern.

Le semifinali di Champions League

Psg-Bayern Monaco

Atl.Madrid-Arsenal