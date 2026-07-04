Pino Insegno: "Torneremo allo stadio quando vedremo due date su Wikipedia"

Le parole di Pino Insegno alla manifestazione

Pino Insegno era presente alla manifestazione del 2 luglio, durante la quale ha espresso il suo parere sulla situazione: “Non sapete la difficoltà di arrivare, ma la bellezza di incrociare quelle magliette biancoazzurre. I figli più piccoli mi dicono: papà quand'è che torniamo allo stadio? Quando vedremo due date su Wikipedia”.

Le parole al telefono

Dopo le sue parole è stato contattato al telefono dall'Adnkronos, ha spiegato così il significato della frase: “Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose”. Claudio Lotito avrebbe poi risposto telefonicamente: “non so nulla”.