Amarildo: "È un'onore far parte di questo percorso come rappresentante della Lazio in Brasile..."

Amarildo e il passato in biancoceleste

“Complimenti, Lucas per questo grande passo nella tua carriera” le parole di Amarildo, rappresentante della Lazio in Brasile, in un post su Instagram. L'ex calciatore brasiliano, ha vestito la maglia biancoceleste durante la stagione 1889-1890, totalizzando 8 reti in 29 partite.

Le sue parole

“Oggi celebriamo più di una firma. Celebriamo l'inizio di un sogno. Complimenti, Lucas, per questo grande passo nella tua carriera. Indossare la maglia della Lazio è il risultato di tanto talento, lavoro e dedizione. È un'onore far parte di questo percorso come rappresentante della Lazio in Brasile e seguire da vicino l'inizio di una storia che promette di essere molto bella. Ringrazio il padre di Lucas per la fiducia riposta nel mio lavoro e l'agente Thié per la collaborazione e la professionalità durante tutto questo processo. Le grandi conquiste si costruiscono con persone che condividono lo stesso scopo. Che questo sia sono l'inizio di un percorso pieno di successi. Forza Lazio!”.