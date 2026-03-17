Infortunio Skorupski: il comunicato ufficiale del Bologna
Attraverso un comunicato ufficiale, il Bologna ha fatto il punto della situazione in vista della decisiva sfida di Europa League contro la Roma
Brutte notizie per Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno del suo portiere titolare per i prossimi impegni.
Infortunio Skorupski
Attraverso un comunicato ufficiale, il Bologna ha fatto il punto della situazione in vista della decisiva sfida di Europa League contro la Roma. Il club rossoblù ha comunicato, che Lukasz Skorupski ha rimediato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro e dovrà rimanere out tra le 6 e le 8 settimane, saltando dunque gli impegni contro Roma e Lazio.
Il comunicato del Bologna
I rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Roma-Bologna di Europa League: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Sassuolo, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni. Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane. Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore