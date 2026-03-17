Infortunio Skorupski: il comunicato ufficiale del Bologna

Brutte notizie per Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno del suo portiere titolare per i prossimi impegni.

Infortunio Skorupski

Attraverso un comunicato ufficiale, il Bologna ha fatto il punto della situazione in vista della decisiva sfida di Europa League contro la Roma. Il club rossoblù ha comunicato, che Lukasz Skorupski ha rimediato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro e dovrà rimanere out tra le 6 e le 8 settimane, saltando dunque gli impegni contro Roma e Lazio.

Skorupski - Depositphotos

Il comunicato del Bologna