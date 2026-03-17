Giudice Sportivo: la decisione sull’espulsione a Sarri

Come di consueto è stato pubblicato sul sito della Lega Serie A il comunicato del giudice sportivo

Beniamino Civitelli /
Sarri

Come di consueto è stato pubblicato sul sito della Lega Serie A il comunicato del giudice sportivo in riferimento alla 29a giornata di Seria A.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM


Il comunicato del Giudice Sportivo su Sarri 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CHIVU Cristian Eugen (Inter): doppia ammonizione.
SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area
tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal
Quarto Ufficiale.

Le parole di Sarri in conferenza stampa sull’espulsione

Guida aveva dato sei minuti di recupero, poi ne ha concessi altri due e ho detto: “da dove c***o li hai tirati fuori altro due?”. Un’espressione forte, ma non ho offeso nessuno.

Infortunio Skorupski: il comunicato ufficiale del Bologna