Giudice Sportivo: la decisione sull’espulsione a Sarri
Come di consueto è stato pubblicato sul sito della Lega Serie A il comunicato del giudice sportivo
Come di consueto è stato pubblicato sul sito della Lega Serie A il comunicato del giudice sportivo in riferimento alla 29a giornata di Seria A.
Il comunicato del Giudice Sportivo su Sarri
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CHIVU Cristian Eugen (Inter): doppia ammonizione.
SARRI Maurizio (Lazio): per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area
tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal
Quarto Ufficiale.
Le parole di Sarri in conferenza stampa sull’espulsione
Guida aveva dato sei minuti di recupero, poi ne ha concessi altri due e ho detto: “da dove c***o li hai tirati fuori altro due?”. Un’espressione forte, ma non ho offeso nessuno.