Nesta e la provocazione sulla Lazio: "Con 250 milioni la comprerei io"

Durante una chiacchierata sui canali di Cronache di Spogliatoio, Alessandro Nesta ha acceso improvvisamente la fantasia dei tifosi biancocelesti attraverso una battuta.

La battuta di Alessandro Nesta

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, alla provocazione "Cosa faresti con 250 milioni di euro?", l'ex numero 13 non ci ha pensato due volte: "Compro la Lazio", ha risposto col sorriso, prima di aggiungere un rapido "No, scherzo". Una battuta fulminea che ha fatto immediatamente il giro dei social, riportando a galla il legame indissolubile tra il difensore romano e la squadra del suo cuore.

Gli anni alla Lazio

Alessandro Nesta ha segnato un'epoca alla Lazio con 261 presenze ufficiali e 7 trofei alzati da capitano, tra cui lo storico Scudetto del 2000. Difensore dall'eleganza rara, ha vinto per 3 anni consecutivi il premio di miglior centrale della Serie A mentre vestiva il biancoceleste. Nonostante il ruolo, ha firmato 3 reti pesanti, alzando al cielo anche la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA. È, ancora oggi, il simbolo indiscusso della lazialità vincente nel mondo.