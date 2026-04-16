Cardone: "Sostituto Furlanetto? È stato valutato di prendere Berardi. Su Gila e Maldini..."

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo alle condizioni di Gila e Maldini e sul sostitito di Furlanetto.

Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei

Con lo stop di Furlanetto ieri è stata ipotizzata subito l’idea di prendere Berardi, ma il regolamento dice che dopo il 31 marzo non si possono prendere svincolati. Inutile una deroga.

Il punto su Gila e Maldini

Gila per la prima volta ieri è tornato completamente in gruppo. Domani, alla vigilia della gara, parlerà con Sarri per concordare il rientro, com’è accaduto la scorsa settimana a Zaccagni. Credo che il colloquio ci sarà anche con Maldini ma visto che non si è allenato neanche ieri in gruppo, lo escluderei a Napoli, sarebbe troppo rischioso.