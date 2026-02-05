Lazio, Cardone: "Romagnoli si è allenato ma ci sono brutte notizie su Lazzari e Dia"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la petizione e sulle condizioni della rosa biancoceleste.

La lettera aperta indirizzata a Lotito, diventata poi petizione, ha superato le 36mila firme. Numeri che sono notizia in modo indiscutibile. Il successo di questa iniziativa passa anche dal modo e la qualità in cui è stata pensata e scritta. Iniziativa che va condivisa e sostenuta. Rispetto allo svuotamento dello stadio che può creare problemi alla squadra si può discutere, ma certamente un segnale clamoroso l’ha dato e l’iniziativa nel suo scopo è riuscita.