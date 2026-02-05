Lazio, tifo organizzato: "Ogni domenica decideremo quello che dobbiamo fare, c'è una strategia"

Il tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi sul continuo protesta in Lazio-Atalanta, in programma il 14 febbraio alle ore 18:00.

Ieri sera non era ancora stata presa una decisione da parte nostra e abbiamo voluto attendere la riunione con tutti quanti i gruppi del tifo organizzato ed è uscita una decisione unanime e abbiamo preso la decisione di non entrare e restare fuori per Lazio-Atalanta. Abbiamo preso come punto di riferimento quello di dire "navighiamo a vista", ogni domenica decideremo quello che dobbiamo fare, c'è una strategia da seguire e l'abbiamo esposta con tutti quanti. Ci sono dei punti fermi, come il decidere di volta in volta e rivolgendoci soprattutto a chi il sacrificio l'ha fatto a giugno e luglio abbonandosi. Chi ha deciso di non abbonarsi ormai la sua scelta l'ha fatta, potrebbe comprare un biglietto ma ha fatto la sua scelta, quella di restare fuori. Da parte di chi non si è abbonato ci aspettiamo una presenza massiccia, nessuno vi obbliga, se volete venite con noi a Ponte Milvio, ci farebbe piacere e servirebbe tanto per far vedere la parte forte e importante del popolo laziale, se volete restare a casa fatelo. Fate quello che vi pare.